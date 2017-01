Unterschiedliche Firmen beteiligt

Namhafte Firmen, wie zum Beispiel Pipistrel aus Slovenien, setzten nun neben dem Verbrennungsmotor zunehmend auf Elektroflugzeuge. So bietet Pipistrel mit der «Alpha» bereits ein zweisitziges Schulflugzeug mit einem E-Motor an.

Neben den kleineren Firmen sind auch die beiden Weltkonzerne Airbus und Siemens am Erforschen von elektrischen Antrieben für die Luftfahrt. Wenn sich ein Technologieunternehmen mit der Geschichte und Grösse wie Siemens dem Elektroflug annimmt, zeugt dies vom Glauben der Investoren an diese Antriebsart und an der daraus resultierenden, langfristigen Sicherung von handfesten wirtschaftlichen Interessen.

Beide Unternehmen, sowohl Siemens wie Airbus, haben schon Prototypen in der Luft, mit denen Elektromotoren für Leichtflugzeuge erprobt werden. Am Ende des Entwicklungsprozesses werden aber für die beiden Firmen nicht nur Motoren für die Leichtaviatik stehen, sondern solche mit einer Leistung von zehn und mehr Megawatt für bis zu 100-plätzigen Flugzeugen. «Wir glauben an die Elektrifizierung der Luftfahrt», sagte Siemens-Projektleiter Heintje Wyczisk unmissverständlich an der letztjährigen Aero in Friedrichshafen.

Airbus und Siemens haben dafür ein Entwicklungsteam mit rund 200 Mitarbeitern zusammengestellt. Das Ziel ist kein geringeres als der Durchbruch auf dem Weg zum elektrischen Fliegen.