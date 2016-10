Wer die ersten Weihnachtsgeschenke oder Mitbringsel eingekauft hatte, war bald reif etwas Wärme von aussen und von innen. Der Glühwein an der Feuerstelle der Bürgergemeinde kam da gerade richtig. Ein erster Höhepunkt und inzwischen auch grosser Publikumsmagnet für Eltern und Anverwandte war der inzwischen traditionelle Auftritt der Kinder-Street-Dance-Gruppe von Sarah Cattin unter dem Stadtdach. Danach heizte der Grenchner Kulturpreisträger José de Mena mit seinen «Collective Percussion» weiter ein, denn noch galt es etwas auf den Höhepunkt des Abends zu warten.

Viel Wetterglück bisher

Die Stimmung auf dem Marktplatz wurde in der Zwischenzeit von Kürbislichtern und den neuen LED-Strahlern geprägt, die die Häuserfassaden in oranges Licht tauchten. So entstand in der Abenddämmerung einmal mehr jene so unverwechselbar gemütliche Kürbisnacht-Atmosphäre. Denn ein letztes Mal im Jahr kann man auf dem Marktplatz draussen «höckle» und von dieser Gelegenheit machen Jung und Alt ausgiebig gebrauch. Auffallend oft hatte die Kürbisnacht bisher Wetterglück. In den 20 Jahren musste der Umzug nur zweimal abgesagt werden.

Dieser hatte diesmal nicht weniger als 49 Nummern und zahlreiche Zuschauer verfolgten den Cortège auf seinem Rundkurs durch das Stadtzentrum. Angeführt wurde er wie immer von den Klängen der Stadtmusik Grenchen. Viele fantasievolle Sujets lösten immer wieder Applaus aus. Wiederholt war die Zahl 20 zu sehen, sei es auf den Lichterwagen oder bei den geschnitzten Laternen. Fasnachtsgemäss mit Musik war diesmal auch ein Wagen der Faschingszunft unterwegs und der Jodlerclub Bettlach liess heimatliche Klänge ertönen.

Getrübt wurde die Freude nur dadurch, dass es gewisse Lokale entlang der Umzugroute noch immer nicht für nötig halten, ihre Neonreklamen oder gar Flutlichter für ein paar Minuten auszuschalten. Beispielsweise das Restaurant Krebs. Abgeschlossen wurde das herbstliche Spektakel bei wieder aufziehendem Nebel mit der Feuershow von Christian Ziegler.