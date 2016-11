Ihre Retrospektive offenbart die technische und inhaltliche Vielfalt, aber auch die Entwicklung der vergangenen Jahre im Schaffen der Künstler. So zeichnet sich beim Blick auf Obrechts Werke – der in Bettlach ausschliesslich Holzschnitt-Drucke zeigt – der Wandel vom Abstrakten und Geometrischen hin zum dezent Figürlichen, das oft durch Silhouetten angedeutet wird und so stellenweise an Pop Art erinnert.

Leibundguts Auswahl enthält Werke, die technisch unterschiedlich gearbeitet sind: Öl auf Bütten, Tempera/Acryl, Aquarelle, Kreide, aber auch Holzschnitte, bei denen er die Maserung als Struktur ins Zentrum rückt. In vielen Werken setzt er die Natur der Region und der ganzen Schweiz in Szene – die Aare, das Matterhorn, den Stierenberg, gestattet sich aber auch kompositorische Freiheiten, um der Wirkung der Bildstimmung Raum zu verschaffen. So erkennt der Betrachter die Heimat oder den Wanderweg, den er sehen will, den er kennt. Oder dann verlässt Leibundgut gänzlich den Weg des Figürlichen und überlässt die Interpretation demjenigen, der vor dem Bild steht. Dazu meint der Künstler pointiert: «Man kann darin sehen, was man will.»

Ausstellung bis 4. Dezember in der Galerie im Adamhaus in Bettlach. Vernissage: Heute, 19.30 Uhr.