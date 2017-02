Nur dank grossen Anstrengungen der Organisatoren, der Stadt und dank Hilfe der Feuerwehr konnte die 25. Ausgabe des Hallen-Schülerturniers des FC Fulgor Ende Januar noch durchgeführt werden. Ein Turnierbesucher hatte bei der Solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV) moniert, dass beim letztjährigen Turnier in der Doppelturnhalle die ebenerdige Notausgangstüre abgeschlossen war. Dies hat die SGV veranlasst, genau hinzuschauen.

Zwar ist Jahrzehnte lang nichts passiert. Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass im vergangenen Dezember seitens der SGV diverse Auflagen gemacht wurden, welche grosse Umdispositionen nach sich zogen. So wurde das Turnier mit 320 Schülerinnen und Schülern neu in die Nordbahnhof-Turnhallen verlegt, wo mehr Fluchtwege aus dem Halleninnern existieren.

1000 Kinder, plus Eltern

Das bedeutet auch für das grosse Fulgor/FCG 15-Juniorenturnier, das am 4. und 5. März am selben Ort über die Bühne gehen soll, nichts Gutes. Denn hier werden gar ein Mehrfaches an Kindern um Ruhm und Ehre und die begehrten Medaillen und Pokale kicken. «Wir verzeichnen heuer einen Teilnehmerrekord mit 100 Mannschaften à etwa 10 Spielern», sagt nämlich Organisatorin Susanne Saladin.