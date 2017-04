So beschäftigte sich ein Kurs Anfang März damit, welche Gesundheitsrisiken ein Hund birgt und wie die Übertragung von Krankheiten verhindert werden kann. «Bisse und Kratzwunden sind typische Übertragungsformen», erklärt Fabienne Fust, die bei der Praxis Phoenix in Riedholz arbeitet und den Theorieblock zur Hygiene dozierte. «Dort ist Speichel involviert, und Speichel enthält Bakterien.» Um zu verhindern, dass ein Hund einen Patienten attackiert, müsse der Halter seinen Hund gut spüren und einschätzen können.

Fust: «Lieber einmal weniger einen Einsatz machen, wenn man denkt, der Hund sei gestresst, als dann einen zu viel machen.» Leckt der Hund einen Patienten ab, so müsse desinfiziert werden. Die Krankheiten, die übertragen werden können, sind beispielsweise Salmonellen und Leptospiren, Würmer und Hautpilze, aber auch äussere Parasiten wie Flöhe, Zecken und Milben.

Deswegen müsse auf die Sauberkeit des Hundes geachtet werden. Wenn gewünscht, könne der Hund auch ans Zähneputzen gewöhnt werden. Nicht nur die Hundehalter lernen also, auch die Hunde werden angewöhnt. So auch darauf, nicht zu erschrecken, wenn sich das elektrische Bett, auf dem sie sitzen, auf und ab bewegt, oder nur auf dieses Bett zu steigen, wenn das Herrchen eine bestimmte Decke dort ausbreitet.

Grosse Motivation

Die sechs Hundehalter sind sehr motiviert und freuen sich darauf, die Patienten zu unterstützen. Es ist bereits ein Lehrgang im Einsatz, der zweite Lehrgang wird sich ab kommendem September um Betagte kümmern. Dabei arbeiten die Hundehalter unentgeltlich und sind verpflichtet, pro Jahr zehn Einsätze zu unternehmen.

In der Schweiz wird eigentlich kein Zertifikat benötigt. Kohli: «Jeder Hundehalter muss die Bedingungen individuell mit der Institution vereinbaren, bei der er oder sie tiergestützte Fördermassnahmen anbieten will, aber grundsätzlich wird eine Ausbildung gewünscht.»

Kohli selbst macht keine Einsätze mit ihrem Hund. Sie wurde aber von der Paracelsus-Stiftung angefragt, ob sie die Ausbildung durchführen möchte. Die Stiftung übernimmt einen grossen Teil der Ausbildungskosten. Bisher machen das Demenzheim Y-Psilon, der Sunnepark und die Grenchner Spitex mit, und von ihrer Seite hiess es, dass noch mehr Einsätze gewünscht werden.

Auch in den Alterszentren Grenchen werden immer wieder Kurse in Zusammenarbeit mit Hundetrainerin Martina Dietschi, Inhaberin der Hundeschule Flumadog in Bellach, durchgeführt und Hunde zu Therapiehunden ausgebildet.