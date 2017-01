Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut nahm auch dieses Jahr die Herausforderung an, hatte ansonsten aber vor allem abzugeben.

Die Macht nämlich und den Schlüssel zum Bettlacher Élysée-Palast überreichte sie Yves Cutrona, seines Zeichens Krachwanzen-Chef (diese neu in Weiss/Silber) und auch zunehmend verantwortlich für fasnächtliche Umtriebe in Bettle. In Versform gaben die beiden schon mal eine erste Vorschau auf das, was die Bettlacherinnen und Bettlacher in der Fasnachtszeit so erwartet.

Vom Kinderumzug über die Chesslete und das Gwösch bis zu diversen Bällen werden die Fasnächtler Gelegenheit haben, die Öffentlichkeit zu unterhalten. Traditionsgemäss startet mit dem Hilari auch der Vorverkauf für das Gwösch.

Tickets sind ab sofort unter www.ticketfrog.ch erhältlich. Direktverkauf auch am 28.1 und 11.2 von 10 bis 14 Uhr beim Coop Bettlach. (at.)