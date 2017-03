An der Nominationsversammlung vom Donnerstag präsentierte CVP-Präsident und Fraktionschef Marco Crivelli sieben Kandidaten für die Gemeinderatswahlen vom 21. Mai. Er selber tritt nicht mehr an. Nebst dem bisherigen Gemeinderat Matthias Meier-Moreno (40, Sozialpädagoge FH) strebt man mit dem erfahrenen Politiker Peter Brotschi (59, Lehrer/Journalist, Kantonsrat, ehemaliger Kantonsratspräsident) an, die zwei bisherigen Sitze zu behalten. «Nach intensiven Gesprächen mit der Partei» habe er sich zu diesem Schritt entschlossen, schrieb Brotschi diese Woche in seinem persönlichen Blog. Er breche eigentlich einen gefassten Vorsatz, wolle aber mithelfen verschiedene störende «Details» wie illegale Abfalldeponien in Quartieren oder die geplante Abschaffung der Glassammlung zu verhindern. Dies unter dem Motto «Lieber mitentscheiden als sich aufregen.»

«Schlagkräftige Mischung»

Mit den weiteren Kandidatinnen Andrea Heiri (23, Medizinstudentin, Ersatzgemeinderätin), Bea Corti (63, Kaufm. Angestellte) sowie den Kandidaten Simon Klaus (31, Informatiker/Unternehmer), Carmelo Insalaco (45, Informatiker) und dem jüngsten Grenchner Gemeinderatskandidaten Dominik Heiri (18, Maturand), präsentiert die CVP Grenchen «eine schlagkräftige Mischung von einerseits jungen, hungrigen und andererseits von sehr erfahrenen Politikerinnen und Politikern», wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Die CVP Grenchen hält an dem vor vier Jahren ins Leben gerufenen Strategieprogramm agenda2020 fest. Zurzeit läuft unter diesem Kontext die Einwohnerumfrage. (mbg/rrg)