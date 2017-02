«Die Stadt Grenchen will die monatliche Glassammlung abschaffen. Der Gemeinderat entscheidet demnächst. Zeige dem Gemeinderat mit deiner Unterschrift, dass du mit der Abschaffung nicht einverstanden bist und das Glas nicht selber zu einem Container fahren willst. Solche Glascontainer gehören nicht in die Wohnquartiere.»

So der Text auf petitio.ch, der Plattform für Petitionen, lanciert durch die az Medien. 206 Unterschriften wurden online abgegeben und damit das Ziel erreicht. Stadtpräsident François Scheidegger erhält in diesen Tagen einen eingeschriebenen Brief mit der Petition und der Liste mit den Personen, welche online unterschrieben haben.

Peter Brotschi, der die Petition vor genau einem Monat lanciert hatte, zeigt sich erfreut über den Erfolg. Diese Online-Petition stellt allerdings nur den einen Teil dar, denn Brotschi ist zusammen mit einigen Helfern selber daran, physisch Unterschriften zu sammeln. «Ich weiss nicht, wie viele Unterschriften schon zusammen gekommen sind, aber ich habe festgestellt, dass es relativ einfach ist, zu Unterschriften zu kommen. Viele Leute unterstützen mein Vorhaben und sind derselben Meinung, man solle die Glassammlung in der Stadt Grenchen beibehalten.»