Die Karl Vögele AG musste in den letzten Jahren empfindliche Einbussen hinnehmen, so wie die meisten Unternehmen in diesem Bereich. Wie Vögele-Shoes-CEO Adrian Grossholz letztes Jahr dem «Blick» gegenüber äusserte, lag der jährliche Umsatzrückgang im einstelligen Prozentbereich. Die Kunden wandern mehr und mehr ins Internet ab zu Zalando und Co. Auch Vögele Shoes musste reagieren und schloss rund ein Dutzend Filialen.

Die Grenchner Bingo-Filiale lief nach Angaben der hiesigen Mitarbeitenden eigentlich nicht schlecht. Aber eben auch nicht gut. «Wir haben den Umsatz in den letzten Jahren immer halten können, aber wir konnten ihn auch nicht steigern. Das war wahrscheinlich der Grund für die Schliessung», vermutet die Mitarbeiterin. Eine entsprechende Nachfrage beim Hauptsitz wird folgendermassen beantwortet: «Im Rahmen der normalen Standortoptimierung, fanden in Grenchen und Umgebung nach Marktbeobachtungen Bereinigungen statt.» Konkret: In Grenchen gibt es ausser der Bingo-Shoe-Filiale auch eine Filiale von Vögele Shoes im Coop-Gebäude auf der gleichen Etage wie das Restaurant. Am Hauptsitz in Uznach am Zürichsee hat man beschlossen, den Fokus künftig nur noch auf diese Filiale zu legen.

Seit Jahren ist man am Kämpfen

Im Jahr 2015 verkaufte das Unternehmen sämtliche Anteile an der im Jahr 1965 gegründeten österreichischen Tochter an die LMC Schuhe Österreich GmbH mit Sitz in Berlin. Rund 70 Läden wurden auf einen Schlag verkauft und man beschloss, sich auf den Schweizer Markt zu konzentrieren.

Ende 2015 begann man mit der Flucht nach vorne und dem Umbau einiger Filialen. Das neue Konzept, das man bis Ende 2017 in einem Teil der Filialen umsetzen will und das wahrscheinlich sehr viel Geld kostet, setzt voll auf die Schweizer Frauen. Sie können an Computerterminals und modernen Online-3D-Konfiguratoren ihre eigenen Schuhe designen.

Die Frage, inwiefern die Filiale im Coop Grenchen ebenfalls in den Genuss einer Modernisierung kommen könnte, wird vom Hauptsitz wie folgt beantwortet: «Der Zeitpunkt für eine Digitalisierung des Filialstandort Grenchen ist im Moment noch nicht definiert. Wir rüsten vorerst die Standorte digital auf, die zum Teil zentral in grösseren Bahnhöfen und in Flughäfen liegen. Auch Grenchen gehört zu den Standorten, die sich über erste digitale Umsetzungen der verkaufsunterstützenden Massnahmen via Tablets und App freuen dürfen». Mit anderen Worten: In Grenchen backt man kleine Brötchen, per App.

Am Samstag, 18. Februar 2017, ist der letzte Verkaufstag der Bingo-Shoe-Discount-Filiale an der Maienstrasse. Bis dahin gibt es auf das gesamte Sortiment im Laden 70 Prozent Rabatt.