Drachen, wilde Kreaturen, Pokémon und vieles mehr – zwei Wochen vor dem grossen Fasnachtsumzug herrscht Hochbetrieb bei den Wagenbauern rund um Grenchen. Auch wenn sie noch nicht alle Details preisgeben wollen, eines ist klar: «Das wird ä wüudi Sach.»

Umzugschef Martin Werren und Obernarr Diego Kummer nehmen die «Gwundernasen» mit Richtung Osten. Aber natürlich nicht zu weit. In Selzach machen sie halt. Nahe der Hauptstrasse sind die «Aare-Schnägge» am Werken. «Ab uf d’Insle» heisst ihr Motto. Inspiriert vom Beach-Feeling an der Aare werden sie am Umzug Sommer-Stimmung aufkommen lassen. Meerblaue Farben, zu Palmen gewirkte Blumentöpfe und ein 4,50 Meter hoher Turm, der Gedanken an «Baywatch» aufkommen lässt, entführen in wärmere Gefilde. Ein Barwagen lockt dazu mit coolen Getränken und heissem Sound.

Baywatch und schmelzendes Eis

Nur ein paar hundert Meter weiter, im ehemaligen Magazin des Bauunternehmens Hug, haben sich die Salzfass-Narren eingemietet. Ein geräumiges Iglu deutet das Sujet an: «Eislandschaft». Eine Idylle könnte man meinen. Doch der Spruch «Es het solang s’het» deutet auch unmissverständlich auf das Problem Klimaerwärmung hin. Wagenbau-Chefin Karin Elsässer-Dubach und ihre Familienclique werden auf jeden Fall viel Freude bereiten und dennoch daran erinnern, was der Mensch mit zügellosem Eingreifen in die Natur anstellen kann.