An der gut besuchten Nominationsversammlung in den Räumen der Pfadi konnte die CVP Bettlach ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahlen vom 21. Mai 2017 vorstellen. Neben den drei bisherigen Gemeinderäten Thomas Fessler, Enrico Sansoni und Markus Ulrich, welche alle drei je einen KMU-Betrieb in Bettlach führen, kandidieren drei Frauen und zwei weitere Männer.

Es sind dies Susanne Jordi, dipl. Pflegefachfrau und Fusspflegerin, Evelyne Schumacher-Schlacher, Kauffrau und Mitglied der Betriebskommission Kindertagesstätte und Marlène Zoppelletto, Mitglied der Gesellschaftskommission und engagiert für die jährliche Seniorenreise. Boris Lisser vertritt die junge Generation: Er ist von Beruf Uhrenmacher und absolviert derzeit die Rekrutenschule. Mit Marco Schommer, dipl. Betriebsingenieur ETH und Präsident der Gesundheits- und Gesellschaftskommission steht eine weitere bereits heute für die Gemeinde engagierte Persönlichkeit zur Wahl.