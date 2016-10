Damit folgt Breitling einem schon länger bestehenden Trend in der Luxusgüter-Industrie, die Wertschöpfungskette von A bis Z zu integrieren. So liegt denn die am 1. Oktober in Zürich eröffnete Breitling-Boutique unmittelbar neben der Omega-Boutiqe der Swatch Group, an der Ecke Augustinergasse/Bahnhofstrasse.

Eingemietet ist man in der Liegenschaft, die bis Ende 2015 den traditionsreichen Zürcher Juwelier Berkowitsch beherbergte, der nach fast 100 Jahren seine Geschäftstätigkeit eingestellt hat. Breitling präsentiert dort ihre Uhrenkollektionen auf zwei Etagen des repräsentativen Altstadthauses.

Erst zweite Boutique hierzulande

Erst Mitte Juni wurde in Genf am Rhone-Quai die erste Breitling-Markenboutique überhaupt in der Schweiz eröffnet, auch hier an bester Lage. «Ein Wechsel der Strategie ist das überhaupt nicht», meint Breitling-Vizepräsident Jean-Claude Girardin. Es hat einfach etwas gedauert, bis wir auch in der Schweiz an Lagen herankamen, die unseren Vorstellungen entsprochen haben.»