Im Strassenhockey wird ein Cup-Turnier durchgeführt, vergleichbar zum Cup im Fussball oder Eishockey. Im Gegensatz zur Meisterschaft, in der innerhalb der Ligen gegeneinander gespielt wird, kann es im Cup zu Begegnungen zwischen Clubs aus unterklassigen und oberklassigen Ligen kommen. Jeder Club hat so die Chance auf eine Halbfinal- oder Finalteilnahme. In der Regel bleiben am Schluss zwei Clubs der höchsten Liga übrig.

Nicht so beim diesjährigen Cup: Der NLB-Club SHC La Chaux-de-Fonds hatte in der Vorrunde den NLA-Leader Oberwil mit 10 zu 7 eliminiert, der NLB-Club SHC Martigny fegte zunächst die «Bulldozers Kernenried Zauggenried», Letzte der NLA-Tabelle, mit 7:1 vom Platz und sicherte sich im ausgelosten Halbfinalspiel gegen La Chaux-de-Fonds mit 7:2 den Finaleinzug. Bettlach verlor seinen Halbfinal gegen die «Sierre Lions» mit 1:5. Nun kommt es im Final zum Duell der beiden Wallisser Clubs SHC Martigny und «Sierre Lions».

Eine Besonderheit: In der NLB spielen 4 gegen 4 Spieler, ohne dass Offside gepfiffen wird. In der NLA spielen 5 gegen 5 mit Offside-Regel – das wurde erst vor wenigen Jahren so eingeführt. Im Final zwischen dem NLA-Club und dem NLB-Finalisten wird man aber nach NLB-Regeln spielen, also 4 gegen 4 ohne Offside.

Ochsner-Streethockey-Cupfinal

Ostersamstag, 15. April in der Sporthalle Zuchwil. Ab 13.30 Uhr: kleine Helden treffen Nationalspieler.

Ab 15.30 Uhr Cupfinalspiel SHC Martigny - Sierre Lions. Festwirtschaft mit Risotto, American Hot Dogs.

www.cupfinale.ch