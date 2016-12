Die Ballettschülerinnen von Barbara Bernard, die kleinsten wohl knapp 4 Jahre alt, die ältesten schon erwachsene Frauen, überzeugten mit viel Elan, mit welchem sie ihre Rollen verkörperten. Sei es als Teil des Ensembles, als Freundinnen, Gäste, Mäuse, Schneeflocken oder Soldaten.

In einem einfach gehaltenen Bühnenbild wirkten die jungen Balletttänzerinnen in ihren klassischen Tütüs oder in den farbenfrohen Kostümen und Uniformen.

Besonders zu erwähnen die Solistinnen, die eine beeindruckende Vorstellung boten, allen voran Viviana Cali als Clara und Victoria Ziegler als Sophie, ihre Schwester.

Die beiden Tänzerinnen zeigten viel Grazie und Präsenz und tanzten ihre Rollen mit grosser Leichtigkeit und Eleganz auf hohem Niveau. Auch sehr beeindruckend die Leistung der noch jungen Cléa Guerry, die als Schneekönigin eine hervorragende Vorstellung tanzte und eine für ihr Alter erstaunliche Grazie, Präzision und Bühnenpräsenz zeigte.

Aber auch andere Solistinnen wie Vera Brotschi, Michelle Müller, Yasmin Schumacher und Iris Martino in der Rolle des Nussknackers überzeugten mit ihrer Darbietung und wussten zu gefallen. Kein Wunder, schaffen es immer wieder Tänzerinnen der Ballettschule Barbara Bernard an grosse Häuser, renommierte Ballettberufsschulen oder werden mit internationalen Preisen ausgezeichnet.

Das Publikum belohnte die Leistung der jungen Tänzerinnen im schon am Nachmittag gut besetzten Parktheater mit grossem Applaus.