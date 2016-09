Witzig auch der Auftritt der beiden Töchter des Heilbadgründers Girard beim Engeliweiher, die im spärlichen Licht von Laternen in die Anfänge des Bachtelen zurückführen, in die Zeit kurz nach dem Aufenthalt des Revolutionärs Giuseppe Mazzini. Verständlich, dass die beiden jungen Damen hin und weg sind, romantisch verklärt und verliebt über beide Ohren in den feurigen Italiener.

Unvorstellbar harte Zeiten

Eher zum Nachdenken regt ein kurzes Theater an. Die Szene: ein Mittagstisch im Bachtelen, betreut von zwei Schwestern. Einer der vier Buben wird fremdplatziert, eine in vergangenen Zeiten gängige Methode, bei der Buben an Landwirtschaftsbetriebe übergeben wurden und dort als Verdingbuben hart arbeiten mussten. Dass sie dort unter Umständen nicht sonderlich gut behandelt wurden, erstaunt nicht. Das wissen auch die Schwestern, aber mehr als den Knaben in ihre Gebete einschliessen, können sie nicht. Denn schon am selben Tag kommt der nächste Junge ins Bachtelen.

Eine wichtige Figur ist Ampelio Zardo: Der Mann war schon als Junge ein Pflegekind und ab den 30er-Jahren immer wieder im Bachtelen, meist unangemeldet, überraschend. Und wie er kam, so verschwand er jeweils auch wieder. Um ihn dreht sich einerseits ein Theaterstück,

das im Bad gespielt wird, bei dem Menschen, die mit ihm zu tun hatten, aus ihren Erfahrungen mit ihm berichten, ohne dass er als Figur selber auftritt. Andererseits zieht der junge Zardo in «Z’mitzt am Rand» mit seinem Leiterwägeli auf dem Bachtelengelände umher, putzt Schuhe oder verkauft irgendwelche Schleckereien «für n’ es Füfzgi».

Dabei verwickelt er die Passanten – das umherwandelnde Publikum – in Gespräche, erzählt aus seinem Leben und fragt immer wieder, ob man eventuell die Polizei gesehen habe, er sei nämlich ein gesuchter Mann. Selbst Profifussballer bei Paris Saint Germain sei er mal gewesen, selbstverständlich unter falschem Namen, weil auch da: Illegal, wie er theatralisch betont. «Ich habe ein Tor nach dem anderen geschossen, zäck zäck zäck».

Das Festspiel «Z’mitzt am Rand» wird diese Woche jeden Abend gespielt, jeweils von

18– 22 Uhr. Am Samstag von 11–15 Uhr.