Zur Praxis gehört Theorie

Dies war die dritte von insgesamt sechs Exkursionen, die alle in der näheren Umgebung von Grenchen stattfinden. Sie haben Schwerpunkte zum Thema wie Siedlungsraum, Kulturraum oder Wald.

Doch nicht nur diese Ausflüge sind Bestandteil des Kurses. Unter der Hauptleitung von Julia Mathys lernen die Teilnehmenden an Theorieabenden viel Wissenswertes über die verschiedenen Arten: Wie sie leben, was auf ihrem Speiseplan steht und wo sie vorkommen. An den anschliessenden Exkursionen können die Vogelfreunde das Gelernte in Natura auskundschaften.

Gewaltiges Interesse

Der Vogel- und Naturschutz Grenchen wurde fast überrannt von Anmeldungen für den Ende Jahr ausgeschriebenen Kurs. «Wir konnten leider nicht alle Anmeldungen berücksichtigen», bedauert Mitorganisator Ernst Bühler vom VNSG. 25 Männer und Frauen, davon fünf Vereinsmitglieder und zwei Kinder lassen sich in die vielfältige Welt der Vögel einführen.