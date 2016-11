Grundsätzlich wolle er weder Holzfenster aus Tschechien im Bundeshausteil des VBS noch Stiefel in der Schweizer Armee, welche in Rumänien mit Hungerlöhnen hergestellt werden. «Die obersten Armeeverantwortlichen müssen endlich handeln und die Beschaffung auch im Detail überprüfen lassen», so Aebischer. (blu)