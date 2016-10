Die Spitäler haben an stationären Behandlungen ein handfestes finanzielles Interesse. An einer ambulanten Knie-Arthroskopie verdient ein Spital in der Grundversicherung im Schnitt nur rund 2350 Franken. Hingegen erhält es für die gleiche Operation eine Entschädigung von 7200 Franken, wenn es einen halbprivat versicherten Patienten stationär behandelt.

Nochmals mehr Geld erhält es, wenn es die Knie-Arthroskopie stationär an einem privat Versicherten vornimmt, nämlich 9890 Franken. Mit anderen Worten: Für die gleiche Operation entstehen fast vier Mal so hohe Kosten. Diese Kosten konnte die Einkaufsgemeinschaft HSK erstmals nachweisen, weil unter dem neuen Fallpauschalen-System SwissDRG die nötigen Zahlen erhoben werden.

Fantasie-Honorare

Wie solch horrende Beträge entstehen können, zeigt Graf anhand eines Extrembeispiels auf: eine Knie-Arthroskopie zu Kosten von 11 324 Franken. An diesem Eingriff hat etwa der Anästhesist rund 900 Franken verdient; vor allem aber der fallführende Arzt: rund 5416 Franken. Für Graf ist klar: «Solche Beträge sind nicht mit den Fähigkeiten des operierenden Arztes erklärbar.» Zumal es sich bei Knie-Arthroskopien mittlerweile um stark standardisierte Operationen handle. Gesundheitsökonom Locher bezeichnet solche Entschädigungen als «Fantasie-Honorare».

Der Direktor des Spitals Uster im Kanton Zürich, Andreas Mühlemann, sagt zu diesen Zahlen: «Es ist nun einmal so: In der Grundversicherung können auch gut geführte Spitäler die Behandlungskosten mit den heutigen Tarifen nicht decken – weder für ambulante noch für stationäre Behandlungen.» Daher müssten sie bei den privat versicherten einen Gewinn machen. «Nur so können sie sich finanziell über Wasser halten.» Die Folge: Privat versicherte Patienten würden die allgemein versicherten querfinanzieren. «Sie zahlen mehr, als es rein von ihren Kosten her nötig wäre.» Mühlemann betont: «Wir machen das, was für die Patienten medizinisch richtig ist. Nur dort, wo es einen medizinischen Grenzbereich gibt, können finanzielle Anreize eine Rolle spielen.»