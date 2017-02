Tellerwäscherkarriere

Meine Frau und ich wurden als Fahrer eingeteilt. Zum Angewöhnen an den WM-Rhythmus durften wir jedoch zuerst drei Tage in der Verpflegung arbeiten. Der erste Tag als Casserolier in einer Grossküche, die täglich zwischen 700 und 1500 Menüs vorproduziert und produziert, war nicht ganz ohne Schweiss. Sandwiches schmieren und belegen am nächsten Tag war dagegen ein Schoggi-Job.

Nach einem halbtägigen Einführungskurs in die Tätigkeit des Fahrens oder vielmehr Gästechauffierens werden wir nun auf die Piste geschickt. Am Freitag war der Begriff «Piste» wörtlich zu nehmen. Es hatte in der Nacht Neuschnee gegeben und bei Arbeitsbeginn um 7 Uhr schneite es munter weiter. Der Weg ins Zielgebiet Salastrains kommt so einer Passfahrt mit über 200 Höhenmetern, Haarnadelkurven und satten Steigungsprozenten gleich. Doch Sorgen sind unbegründet. Die hochwertige Automobiltechnik ermöglicht ohne Zuhilfenahme von Schneeketten sichere Runden und das Motto «Chi va piano, va sano e lontano» verhilft zu weitgehend stressfreien Fahrten. Waren es bisher Medienleute und Medientechniker, werden es mit dem Beginn der Rennen VIPs sein, die wir sicher in den Zielraum bringen dürfen – eine Tellerwäscherkarriere im wahrsten Sinn des Wortes.

Wie wird man Voluntari? Am Anfang steht der Wille, sich freiwillig für etwas zu engagieren. Etwas pathetisch formuliert: sich die Freiheit für etwas schaffen und nicht «sich von etwas zu befreien». Danach sucht man sich einen Anlass oder eine Organisation, die freiwillige Helfer für einen Anlass oder die Erfüllung ihrer Tätigkeiten braucht. Etwas Affinität zum Thema sollte dabei aber schon vorhanden sein. In einem Onlineformular hinterlässt man dann sein Profil (wer bin ich und was kann ich) plus den gewünschten Einsatzbereich. Kommt man in die engere Wahl, wird man zum Interview geladen. Hilfreich ist es, wenn man sich bezüglich Zeitraum des Einsatzes und bezüglich Einsatzgebiet sehr flexibel zeigt. Noch hilfreicher ist es, wenn man bereits selber eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden hat.

Wird man daraufhin für einsatztauglich befunden, bekommt man die Einteilung und wird für ein Kick-off-Meeting aufgeboten. Wichtigstes Traktandum dieser Meetings: «smile!» – oder hier im Oberengadin «Allegra!». Will heissen: Die Voluntari sind die Aushängeschilder. Erkennbar für alle Besucher und die Fernsehzuschauer stehen sie mit ihrer Uniform für das Image jeder Veranstaltung.

In diesem Sinne werden wir während unseres dreiwöchigen Einsatzes unser Bestes geben, damit die Alpine Ski WM 2017 in St. Moritz allen Gästen in bester Erinnerung bleibt – und wir die hochwertige Uniform auch redlich abverdient haben.