Ein Zürcher Polizist fuhr bei Rot über eine Kreuzung und übersah ein von links kommendes Auto. Sie krachten ineinander. Der Strafverfolger wurde zum Strafverfolgten. Die Oberstaatsanwaltschaft klagte ihn wegen fahrlässiger grober Verletzung der Verkehrsregeln an. Der Polizist hatte dafür kein Verständnis. Schliesslich sei er mit Blaulicht und Horn unterwegs gewesen. Im Stress könne ein Fehler passieren. Vor Gericht hatte er keine Chance. Im März bestätigte das Bundesgericht, er habe elementarste Sorgfaltsregeln verletzt. Doch wie rast man korrekt bei Rot über eine Kreuzung?

Das Strassenverkehrsgesetz liefert nur eine allgemeine Antwort. Auf einer «dringlichen Dienstfahrt» dürfen die Verkehrsregeln missachtet werden, wenn der Fahrer «alle Sorgfalt» walten lasse, die «nach den Umständen» erforderlich sei. Was das auf der Strasse bedeutet, kann ein Polizist nicht im praktischen Fahrunterricht lernen. Für eine Übung darf das Blaulicht nicht eingeschaltet werden.

Die Berner Kantonspolizei schafft sich nun als erstes Polizeikorps der Schweiz einen Fahrsimulator der neusten Generation an. Derzeit sucht sie eine Firma, die ein Gerät liefern kann, das Blaulichtfahrten im Schweizer Strassenverkehr simuliert. Als Zusatzfunktion soll es über ein Eye Tracking, ein Blickverlauf-Aufzeichnungssystem, verfügen. Kameras zeichnen die Pupillenbewegungen auf und weisen nach, ob ein Polizist vor der Kreuzung auch nach links geschaut hat.

Simulator kostet 230 000 Franken

Es gibt nur eine Firma in der Schweiz, welche die Ausschreibungskriterien erfüllen kann: die Rheinmetall Swiss Simtec AG aus Thun, eine Tochterfirma des deutschen Rüstungskonzerns. Sie beschäftigt zwölf Mitarbeiter und macht nach eigenen Angaben einen Umsatz von sechs Millionen Franken, hauptsächlich mit Simulationstechnik für die Schweizer Armee und die deutsche Bundeswehr. Nun will sie sich auf dem zivilen Markt etablieren. In den vergangenen Wochen hat sie ein Dutzend Blaulichtorganisationen empfangen, um das neuste Produkt in Testfahrten vorzustellen. In der virtuellen Umgebung können die Polizisten nicht nur lernen, wie man sorgfältig über eine Kreuzung rast, sondern auch, wie man auf der Autobahn durch eine Fahrzeuggasse manövriert oder einen VIP-Konvoi eskortiert.