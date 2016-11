Paul lernte den Düsseldorfer Werner C. im Internet kennen. Beide spielten das Game «Minecraft». C. war Administrator und konnte dem 12-Jährigen Vergünstigungen verschaffen. So erlangte er das Vertrauen des Buben – und konnte ihn schliesslich zu sich locken.

Am 18. Juni verliess Paul sein Zuhause und verschwand. Die Polizei fand sein blaues Velo an einer Mauer angelehnt. Danach startete die Suche nach dem Vermissten. Eine Woche später fand sie ein Ende: Im Dachstock eines Hauses in Düsseldorf nahm die Polizei einen 35-jährigen Mann fest. Dieser lag zum Zeitpunkt des Zugriffs durch das Sondereinsatzkommando nackt mit Paul im Bett.