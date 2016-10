Mehrere Abstürze

Die Schweizer Luftwaffe hat in den letzten Jahren gleich mehrere Kampfjets verloren. Ende August zerschellte eine F/A-18 im Sustengebiet, im Juni stürzte ein F5-Tiger-Kampfflugzeug der Patrouille Suisse bei einem Trainingsflug in Holland ab. Zu weiteren Abstürzen von Schweizer F/A-18-Jets kam es 2015 in Frankreich und 2013 am Lopper in Obwalden.