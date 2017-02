Ein seit Sonntag vermisster 29-jähriger Walliser ist am Dienstag leblos aufgefunden worden. Er wurde von einer Lawine oberhalb von Ried-Brig mitgerissen, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte.

Der Mann hatte seinen Wohnsitz in Steg am Sonntag gegen 11 Uhr verlassen, um sich auf eine Tourenwanderung in der Region Ganterwald-Wasenalp im Simplonmassiv zu begeben. Seine Familie hatte am Montag eine Vermisstanzeige aufgegeben.