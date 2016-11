Aussichtslose Rechtshilfe?

Mit den Ermittlungen in dieser Kasachstan-Affäre ist seit einigen Jahren die Bundesanwaltschaft von Michael Lauber betraut. Nur: Sie wollte das Spionageverfahren einstellen. Begründung: Zwar habe die Identität der filmenden Spione wohl festgestellt werden können. Auch die Telefonanschlüsse im Ausland, von denen aus die Khrapunovs bedroht wurden, hätten ermittelt werden können. Wie auch die IP-Adressen, von denen aus Trojaner verschickt worden seien. Aber, so die Bundesanwaltschaft: Es sei nahezu aussichtslos, in dieser Sache Rechtshilfe aus dem Ausland zu erhalten.

Das Bundesstrafgericht, von den Khrapunovs angerufen, entschied aber kürzlich: Der Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber darf in dem Fall die Segel nicht streichen, ohne es wenigstens versucht zu haben. Sie muss nun das Strafverfahren weiterführen und versuchen, der Übeltäter habhaft zu werden.

Auch Schweizer Politiker betroffen

Die Kasachstan-Affäre geht also in eine nächste Runde. Sie beschäftigt die Schweizer Öffentlichkeit seit über einem Jahr, als verschiedene Politiker wie Christa Markwalder, Walter Müller (beide FDP) oder Christian Miesch (SVP) kurz in ihren Sog gerieten.

Beide Oligarchen-Lager zählen in der Schweiz auf namhafte Anwälte und Lobbyisten. So ist FDP-Nationalrat Christian Lüscher Anwalt der Khrapunovs im Verfahren um Asyl, das diese in der Schweiz beantragen. Umgekehrt war aufseiten des kasachischen Regimes Ex-Botschafter Thomas Borer als Lobbyist tätig. Ebenso wie die Anwaltskanzlei Homburger und der private Geheimdienst Arcanum, beide mit Sitz in Zürich. Sicher ist nur: Fortsetzung folgt.