Kontra: «Die Proleten-Polizei soll nicht bestimmen, was ein Trainer ist»

Wir sind einfach nicht so weit. Der Trainerhose haftet das Image des «Proll»-Kleidungsstücks immer noch an. Ihr Träger wird mit faul, schmuddelig und einer «Ist-mir-doch-egal-Einstellung» in Verbindung gebracht. Dass Jogginghosen hip und modisch sein können, wissen die meisten nicht. Die Lehrer wollen den Trainer-Trend nicht im Klassenzimmer, für sie ist die Freizeithose ein Ärgernis. Daheim, Strasse, Sport: ja gerne. In der Schule: nein Danke. Sie finden es unangebracht und argumentieren mit Respekt oder mit der Vorbereitung für die Erwachsenenwelt (spätestens bei der ersten Lehrstelle müssen sie dem Trainer ade sagen. Besser, sie gewöhnen sich nicht zu sehr an den legeren Look.)

Die Trainer-Debatte des Leonhard-Gymnasiums wirft wieder die Grundsatzfrage auf: Darf sich eine Schule in die Kleiderwahl der Schüler einmischen? Die Antwort lautet Ja und Nein. Erinnern Sie sich zurück an Ihre Schulzeit beziehungsweise an die Kleider-Diskussionen zu Hause. Wollten Sie da auch Dinge anziehen, die Ihre Eltern verbieten wollten? «Das ist zu kurz, zu verwaschen, zu zerrissen», quäkelten die besorgten Eltern. In Ihren pubertären Augen waren Ihre Erziehungsberechtigten zu spiessig, hatten aber vermutlich recht. Ich hoffe, dass Ihre Eltern Ihnen erklärt haben, warum das Teil für die Schule nicht «tragbar» ist. Und dass Sie es eingesehen haben und es kein Verbot brauchte.

Denn Verbote sind falsch. Drei Gründe, warum Kleiderverbote an der Schule sinnlos sind: Erstens schlüpfen die Jungen dann aus Trotz umso mehr in den Trainer. Zweitens zeigt ein Blick auf die Strassen, Trainer ist nicht Trainer. Wer sagt, was einer ist? Kommt dann die Proleten-Polizei und beurteilt das Stück Stoff? Oder ist es der 63-jährige Geschichtslehrer, der sagt, ob es nun eine dünne Sommerhose oder eine versiffte Jogginghose ist?

Und nun zu Punkt drei: Wenn wir die Trainerhose verbieten, was ist dann mit zerrissenen Jeans? Genau das ist die Krux: Wenn die Schule mit Verboten anfängt, dann werden die Lehrer viel zu tun haben. Kontrollieren, schimpfen, verwarnen, heimschicken. Das stört auch die Schüler. Die Verbotstafeln, wie wir sie aus den öffentlichen Verkehrsmitteln kennen, werden die Wände der Klassenzimmer bedecken – und die Schüler überfordern.

Alexandra Fitz, Redaktorin Leben&Wissen