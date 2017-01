Eine Aussage, die durchaus als Affront gegenüber ihren Mitbewerbern verstanden werden konnte. Darunter waren Roberto Balzaretti, ihr eigener Vorgesetzter, der bis Ende 2015 die EU-Mission in Brüssel geleitet hatte, und Livia Leu, Chefin der Abteilung für bilaterale Wirtschaftsbeziehungen im Staatssekretariat für Wirtschaft.

Noch nicht aus der Komfortzone

Im Dezember trat Baeriswyl, die seit 2000 im Dienst des EDA steht und in Hanoi, Bern, Brüssel und New York tätig war, zweimal in Erscheinung. Einmal sprach die zweifache Mutter das Grusswort am Internationalen Tag der Menschenrechte im Kino Riffraff in Zürich: «Menschenrechte sind nicht alles im Leben, aber ohne Menschenrechte ist alles nichts», lautete ihre Kernbotschaft. Einmal hielt sie am Völkerrechtstag im Berner Rathaus vor Juristen aus aller Welt ein Referat zur Vorreiterrolle der Schweiz im Kampf gegen Potentatengelder. Themen, bei denen Baeriswyl die Komfortzone nicht verlassen musste.

In diesem Jahr wird sie mehr gefordert sein: Burkhalter will ihr ab Juli zusätzlich zu den bisherigen Aufgaben das Verhandlungsmandat mit der EU übertragen, das Rossier entzogen und an den bald in Rente gehenden Staatssekretär Jacques de Watteville ausgelagert worden war. Die übrigen sechs Bundesräte aber seien noch nicht restlos überzeugt, heisst es.