Kurze Unaufmerksamkeit reicht

Im Artikel empfiehlt Uijthoven vor allem eine gute Vorbereitung auf einen Flug. Am wichtigsten aber sei die Konzentration, sagt er am Telefon: «Oft ist es so, dass die Piloten von der Existenz der Stromkabel wissen. Warum passiert es trotzdem? Nicht, weil die Piloten blöd sind. Der Pilot muss nur einen Sekundenbruchteil unaufmerksam sein, und schon knallt es. Der Normalbürger kennt ähnliche Situationen vom Velo- oder Autofahren. Ein kleiner Fehler ist schnell passiert; er hat in einem Helikopter enorme Folgen.» Ähnlich hatte sich der ehemalige Profi-Pilot Fredy Frutig geäussert: «Mein Eindruck ist, dass die Piloten beim Abheben die Kabel übersehen haben. Das sollte nicht passieren und wäre ein fataler Pilotenfehler.»