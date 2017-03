In der Schweiz, Österreich, Deutschland, Belgien, Dänemark und Frankreich können die wahlberechtigten Türken in ausgewiesenen diplomatischen Vertretungen von Montag an bis zum 9. April über ein Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in ihrem Land abstimmen.

Etwa 130'000 Personen türkischer Herkunft leben in der Schweiz, rund 95'200 sind berechtigt, sich an der Abstimmung über die Verfassungsreform in der Türkei, beteiligen.