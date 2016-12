Innert wenigen Tagen wurde das Video über 200'000-mal angeklickt. Dabei steht der Brite lediglich vor einem Zürcher Brunnen, während im Hintergrund Wasser plätschert. Das Video fasziniert in Zeiten der boomenden Weltuntergangsfilme und apokalyptischen Zombie-Serien. Denn Zürich sei bereit, so Scott, «sollte die Welt in naher Zukunft untergehen».

So findet der Komiker mit über 700'000 Follower den Fakt, dass in der Schweiz jedes Haus über einen naheligenden Luftschutzkeller verfügt, einfach spektakulär. Kein anderes Land besitze nur annähernd genügend Atombunker, fügt Scott an. «Auch wenn die Schweizer diese zurzeit hauptsächlich als Vorrat- und Abstellräume nutzen - für Käse».