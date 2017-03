Treffpunkt für Albaner

Am Morgen nach der Bluttat ist es ruhig am Tatort. Die Rollläden des Café 56 sind heruntergezogen, die Tür verriegelt. Der Inhaber der Bar, ein Mazedonier, will am Telefon gegenüber den Medien keine Auskunft geben.

Im Restaurant Güterhalle in der Nachbarschaft will niemand etwas gehört haben; in der Beiz lief am Freitagabend zur Tatzeit ein Fussballmatch. Er bekomme nie gross mit, was draussen auf der Strasse läuft, dafür sei es viel zu laut im Restaurant, sagt der Koch. Den Chef des Cafés kenne er zwar vom Sehen, «aber nur als Gast.» Die Leute, die dort verkehren, hingegen nicht. Im Café 56 war er selber noch nie. «Was soll ich dort? Albanisch schwatzen?»

Das Café ist dafür bekannt, ein Treffpunkt für Albaner zu sein. Dies bestätigt Ali Can Kasarca, der ehemalige Inhaber des Lokals. Bis vor zwei Jahren hatte die Bar unter ihm einen anderen Namen: Erst im Mai 2015 wurde aus dem Restaurant Nose das Café 56.

Im Oktober 2016 eröffnete das Zivilgericht Basel-Stadt den Konkurs über das Einzelunternehmen des neuen Inhabers wegen einer Forderung der Syna Arbeitslosenkasse über rund 30'000 Franken. Der Entscheid wurde allerdings zwei Wochen später durch das Appellationsgericht rückgängig gemacht. Es hatte eine Beschwerde des Wirtes gutgeheissen, da er die Schuld inzwischen getilgt hatte.