«Schweizer Milch für die Welt» – unter dieser Devise liess es sich für die hiesigen Bauern lange gut leben. 20 Millionen Franken investierte der Bund jährlich, um Milchpulver als Nahrungsmittelhilfe nach Afrika, Asien und Lateinamerika zu schicken. Die Exporte beliefen sich allein im Jahr 2015 auf fast 3000 Tonnen. Eine gute Sache, nicht nur für die Menschen in Krisenregionen: Die Schweizer Landwirtschaft konnte einen Teil ihres Überschusses an Milch zu attraktiven Preisen an den Bund verkaufen.

Doch nun wird das Hilfsprogramm mit Schweizer Milchpulver eingestellt. Ab dem kommenden Jahr fliessen die entsprechenden Gelder an das Welternährungsprogramm der UNO. Das schreibt der Bundesrat zu einem Vorstoss der Berner GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy. Mit direkten Zahlungen könne die Schweiz besser und vor allem mehr Menschen helfen.

Unverständnis bei den Bauern

Schon 2015 kam eine Studie der Berner Fachhochschule zum Schluss: Längst gibt es geeignetere Produkte als Milchpulver, um Mangelernährung zu bekämpfen. Kritik musste sich die federführende Direktion für Zusammenarbeit und Entwicklung (Deza) zudem von der Welthandelsorganisation WTO anhören. Ihre Wettbewerbshüter klassifizierten die Milchpulver-Aktion als Exportsubvention und forderten, diese Spendenform einzustellen.

Die Vertreter der Landwirtschaft und der Milchbranche wurden über das Ende der Zusammenarbeit informiert. In einem Brief vom 15. Dezember 2016 verweist die Deza darauf, dass Schweizer Milchverarbeiter bei internationalen Ausschreibungen weiterhin zum Zug kommen könnten. Und eine «gewisse Menge an Milchpulver» wolle man noch immer zum Inlandpreis einkaufen, um damit die Kooperationsbüros im Ausland zu versorgen.

Für die Betroffenen ist das nur ein schwacher Trost. Markus Ritter, Präsident des Schweizer Bauernverbandes und St. Galler CVP-Nationalrat, zeigt sich enttäuscht über den Entscheid der Deza. «Die Nahrungsmittelhilfe mit Schweizer Milchpulver hat immer sehr gut funktioniert», sagt er. Die Bevölkerung am Zielort und die Milchbranche hätten stets davon profitiert. In den Augen von Ritter macht es keinen Sinn, «Milchpulver auf dem Weltmarkt möglichst günstig zu kaufen». Denn dieses sei oft unter fragwürdigen Bedingungen hergestellt worden.

Unverständnis äussert auch die Milchbranche, zumal sie sich ohnehin in einer schwierigen Situation befindet. Mit dem aktuellen Marktpreis können die Produzenten von Industriemilch ihre Kosten nicht mehr decken. Für den Verband der Schweizer Milchproduzenten (SMP) ist klar: Allmählich gerät die ganze Landwirtschaft unter Druck. Viele würden aus der Milchproduktion aussteigen und in andere Produktionsbereiche wechseln, was dort ebenfalls zu Druck führe.

«Aus diesem Grund ist es zwingend, dass die ausbezahlten Milchpreise jetzt erhöht werden können», sagt SMP-Sprecher Reto Burkhardt. Es sei absolut unverständlich, warum Schweizer Steuergelder in ausländische Nahrungsmittelhilfe investiert würden.

SVP will aktiv werden

Handelt es sich beim Entscheid gar um eine Retourkutsche? In bäuerlichen Kreisen werden hinter vorgehaltener Hand bereits entsprechende Stimmen laut. Gerade das bürgerliche Lager nimmt die Entwicklungshilfe gerne und oft kritisch ins Visier. Allen voran die SVP, die sich als Bauernpartei versteht.

Tatsächlich sei das Ende der Milchpulver-Aktion politisch nicht nachvollziehbar, findet Bauernpräsident Ritter. «Es kann sein, dass es sich um eine ungeschickte Reaktion handelt.» Die Nahrungsmittelhilfe sei nie umstritten gewesen. Nun befürchtet Ritter, dass die Entwicklungshilfe innenpolitisch weiter an Unterstützung verliert.

Der Thurgauer SVP-Nationalrat Markus Hausammann glaubt zwar nicht an eine Retourkutsche. Das Geschäft sei schliesslich über einen langen Zeitraum aufgegleist worden. «Trotzdem müssen wir Bauern jetzt aktiv werden», sagt er. Die SVP-Fraktion diskutierte gestern über das Thema. In der Frühlingssession will sie dazu voraussichtlich Antworten vom Bundesrat verlangen.