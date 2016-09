Der Aargauer FDP-Mann Thierry Burkart verweist auf den Service-public-Auftrag der SBB. Dieser beinhalte, «dass auch die Randregionen erschlossen sein müssen». Mit welchem Verkehrsmittel dies geschehe, sei jedoch zweitrangig. Hier müssten die SBB auch auf die Effizienz schauen, sagt er. Klar müsse sein: «Einen Leistungsabbau in den Randregionen darf es nicht geben.»

Das findet freilich auch die SVP. Die Berner Nationalrätin Nadja Pieren richtet deutliche Worte an den SBB-Chef: «Dass die Randregionen angebunden und die Züge aus-, aber nicht über- oder unterlastet sind, ist die Kernaufgabe von Herrn Meyer. Nicht, wie der Passagier von Tür zu Tür kommt.»

Pieren wirft Meyer vor, mit entsprechenden Zukunftsvisionen von realen Problemen abzulenken – und davon, dass einmal mehr «bei den Indianern und nicht bei den Häuptlingen gespart wird».

Erst in 30 oder 40 Jahren

In der Tat seien Meyers Pläne recht weit in die Zukunft gerichtet, meint auch der Solothurner Verkehrs- und Finanzpolitiker Hadorn. Er spricht von «Entwicklungen in 30, 40 Jahren». Dass der SBB-Chef schon jetzt über das Verlassen des eigentlichen Kerngeschäfts nachdenkt, sieht Hadorn kritisch: «Die Herrschaft über das ganze Mobilitätssystem anzustreben, ist fragwürdig.»

Besonders, da man bei den SBB offenbar schon heute nicht mit den akuten Problemen alleine klarkomme – ein Seitenhieb auf Meyers McKinseyBerater. Das von Letzteren gemeinsam mit der SBB-Führung ausgearbeitete «Railfit»-Programm dürfe nicht zum «ersten Wurf einer Totenschaufel der SBB werden, welche bisher zu Recht als Garant für ein weltweit anerkanntes und bewundertes öV-System galt», so der SP-Politiker und SEV-Gewerkschafter weiter.

Private nicht konkurrenzieren

Dass die SBB künftig die «ganze Mobilitätskette» bewirtschaften und Passagiere dabei etwa mit selbstfahrenden Autos am Wohnort abholen wollen, sieht auch FDP-Politiker Burkart kritisch: «Da muss man ganz genau hinschauen», sagt er. «Dass die Mobilitätskette geschlossen wird, wird wohl das Modell der Zukunft sein. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es hier auch private Angebote geben wird.»

Die SBB seien zu einem grossen Teil steuerfinanziert. «Es darf nicht sein, dass durch die Bahn private Unternehmen konkurrenziert werden.»

In Sachen Auslastung sind die drei Befragten indes auf der selben Linie wie der SBB-Chef: Sie müsse gesteigert werden, um den gesamten Betrieb effizienter zu machen. Das hiesse in letzter Konsequenz jedoch auch, dass die Zeiten des leeren Viererabteils bald vorbei wären.

An Gesprächspartnern auf Zugreisen würde es dann also nicht mehr mangeln. Und dank Andreas Meyers gross angelegtem Vorstoss in Sachen SBB-Umbau wohl auch nicht an Gesprächsthemen.