Das Schweizer Aktionsbündnis mit Frauenorganisationen, Gewerkschaften, Migrantinnengruppen, Parteien sowie Lesben-, Schwulen- und Transgenderorganisationen wehrt sich gegen den Trumpismus in den USA und gegen den aktuellen Rechtsrutsch in Europa, wie es in einem Aufruf schreibt.

Reaktionäre Politik gefährde Frauenrechte und verstärke rassistische sowie trans- und homosexuellenfeindliche Tendenzen und soziale Ungleichheit. Die Teilnehmer des Proteststrickens auf dem Berner Bundesplatz solidarisierten sich denn auch mit den internationalen Frauenstreiks.

Pink, Pink, und nochmals Pink

Auf dem Berner Bundesplatz strickten am Mittwoch eine ganze Menge Kundgebungsteilnehmende an ihren "Pussyhats". Die Farbe Pink dominierte für einmal den grauen Platz vor dem Bundeshaus.

Eine Gruppe hatte gar ein ein selbstgestricktes Transparent mitgebracht: In die pinkfarbenen Maschen war die Inschrift "Mehr AHV" eingestrickt. Der Protest vor dem Bundeshaus verlief farbig und friedlich.

Ein besonderes Dankeschön für ihr Engagement ging für einmal nicht nur an die jungen Aktivistinnen, sondern auch an alle Grossmütter und Urgrossmütter im Land, die unermüdlich und im Stillen vieles möglich gemacht hätten, wie eine der Rednerinnen betonte.

Strickend gegen die Mächtigen

Mit Stricken werden nicht zum ersten Mal politische Anliegen vertreten. Selbstgestricktes als Ausdruck von Autonomie und neuen Lebensentwürfen brachten beispielsweise die Grünen in den 1980-er Jahren in den Deutschen Bundestag.

Vor einigen Jahren waren sogenannte Guerilla-Strickaktionen in Mode. Über Nacht wurden etwa Fahrräder,Verkehrsschilder, Strassenlampenpfosten oder Zäune eingestrickt, um Farbe in die grauen Städte zu bringen.

Unvergessen ist auch die Strickaktion der ehemaligen Bundesrätin Ruth Dreifuss mit dem Umweltaktivisten Bruno Manser, der während eines Hungerstreiks 1993 Pullover für die Bundesräte strickte, um ihr Herz für den Schutz des Regenwaldes zu erwärmen.