Die vier Autorinnen und Autoren von Foraus sind sich dieses Problems bewusst. Sie schlagen deshalb zwei Ausgleichsmassnahmen vor. «Die Flüchtlingsrouten ändern sich teilweise abrupt, deshalb soll es eine Schutzklausel ermöglichen, die Aufnahme von Flüchtlingen temporär auszusetzen», sagte Co-Autorin Anna Stünzi. Noch wichtiger ist ein Finanzausgleich. Ein Dublin-Staat, der keine Flüchtlinge will, soll aufnahmewillige Länder finanziell unterstützen.

Oberwil-Lieli gibt nach

Hier kommt Andreas Glarner ins Spiel. Jahrelang hatte Oberwil-Lieli die Aufnahme von Asylbewerbern verweigert. Der Gemeinde liess sogar Häuser abreissen, damit sie nicht als Asylunterkunft verwendet werden konnten. Dafür zahlte sie dem Kanton eine Ersatzabgabe. Diese wurde nun deutlich erhöht. An der Gemeindeversammlung Ende November gab der Gemeinderat deshalb bekannt, im Januar eine fünfköpfige christlich-syrische Familie aufnehmen zu wollen.

Dieses Prinzip könnte auch in Europa funktionieren, hoffen die Foraus-Autoren. Je höher die Abgeltung, umso eher wären die Dublin-Länder bereit, Flüchtlinge zu akzeptieren. Ansätze sind vorhanden. So hat die Visegrad-Gruppe (Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn), die sich gegen die Verteilung von Flüchtlingen wehrt, in diesem Herbst eine «flexible Solidarität» vorgeschlagen. Wer weniger Flüchtlinge aufnimmt, soll mehr für den Grenzschutz zahlen.

«Politisch anspruchsvoll»

Die Schweiz könnte auch in anderen Bereichen eine Vorbildrolle einnehmen. «Sie macht es richtig mit der Verteilung der Asylsuchenden auf die Kantone. Das müsste auch gemeinschaftlich so funktionieren», sagte die Zürcher SP-Nationalrätin Min Li Marti. In der Praxis jedoch sind bislang alle Versuche, einen Verteilschlüssel durchzusetzen, kläglich gescheitert. In der Schweiz funktioniert dieses Konzept, weil das Wohlstandsgefälle gering ist. In der EU ist das nicht der Fall.