Das Lied von 2014 hört sich im Nachhinein wie die Ankündigung eines späteren Übergriffs an. Am 4. Juli 2015 griff eine Gruppe von zwanzig Neonazis in Wiedikon einen Juden an. Kevin G. war mutmasslicher Haupttäter. Ebendieser Kevin G. soll hinter der Band «Mordkommando» stehen. Diese These verbreiten Beobachter der Naziszene.

Unter anderem die Antifaschistische Aktion Bern. Ins Muster passt auch, dass ein weiteres Lied Mordfantasien gegen Herbert Winter, den Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds enthält. Sämtliche Lieder sind auf Youtube frei zugänglich.

Ans Tageslicht kamen die rassistischen Lieder der Band laut «Schweiz am Sonntag», nachdem eine mutmassliche Nachfolgeband am Nazikonzert in Unterwasser SG ein neues Album präsentierte.

Die Band «Erschiessungskommando» formuliert im Album «Blut und Ehre» neben allerlei Hackenkreuzromantik, Rassismus und Antisemitismus auch Mordfantasien gegen die deutsche Politikerin Katharina König.

Die Linkspolitikerin ist bekannt für ihr Engagement für die Aufklärung der Verbrechen der Neonazi-Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU). Ihre Fraktion hat nun Anzeige erstattet. Das entsprechende Lied ist daraufhin aus dem Netz verschwunden.