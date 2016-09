«Auch nach einem Jahr ist es noch ein Ankommen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Wechsel in die Legislative so einschneidend ist. Ich war 13 Jahre als Regierungsrat in Zug in der Exekutive, habe auch die Finanzdirektorenkonferenz präsidiert. Heute erziele ich mit einem grösseren Aufwand eine viel kleinere Wirkung. Ich bin nun einer von 46 im Ständerat.

Die markanteste Veränderung für mich ist, dass ich früher ein Büro hatte in Zug, eingebettet in eine Verwaltung. Ich konnte dort meine Geschäfte vorbereiten, in die Regierung und in das Parlament einbringen. Räumlich ist die Arbeit nun weiter weg, eine Sitzung in Bern bedeutet vier Stunden Hin- und Rückweg. Aber auch die Geschäfte sind weiter weg: Früher war ich tiefer in der Materie drin, weil ich an der Erarbeitung dabei war. Neben der Finanzkommission bin ich nun in der Staatspolitischen und in der Sicherheitspolitischen Kommission, das sind zum Teil neue Gebiete für mich, in die ich mich erst noch einarbeiten muss.

Ich wäre gerne in der Wirtschaftskommission, aber ich verstehe, dass man sich als Neuling erst einmal hinten anstellen muss. Im Ständerat gilt die implizite Regel, dass man sich in der ersten Session noch nicht zu Wort meldet. Wenn man als Neuer kommt und versucht, alles auf den Kopf stellen, muss man vielleicht einsehen: Die Ideen, die man einbringt, sind nicht immer so neu, wie man meint.»