Am Sonntag strahlte Tele Bärn einen Beitrag zum Fall Anthamatten aus. Das Thema: Ein Drittel der verurteilten Vergewaltiger kommen mit bedingten Strafen davon. Die Message des Beitrags ist klar: Sowohl Strafrechtsprofessor Martin Killias wie auch die Berner SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler finden das nicht in Ordnung.

Quote Geissbühler: «Das ist völlig daneben. Ein Vergewaltiger muss hart bestraft werden.» Sie findet, dass bedingte Strafen eigentlich keine Strafen sind. Ein klares Statement zum Schutz der Frauen – so sieht's vorerst aus. Doch halt. Geissbühler setzt zum nächsten Satz an und der lautet so: «Es gibt Ausnahmen.»

Bei naiven Frauen zum Beispiel, die fremde Männer nach dem Ausgang mit nach Hause nehmen "und ein bisschen mitmachen und dann plötzlich doch nicht wollen", so Geissbühler. Da sei auch die Mitschuld der Frau gegeben. Experten sind empört, wie "20 Minuten" berichtet.