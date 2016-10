Wie gefährlich ist die rechte Szene in der Schweiz?

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) hielt 2015 in seinem jährlichen Lagebericht fest: «Weiterhin besteht ein erhebliches Gewaltpotenzial in der rechts- wie in der linksextremen Szene.» Die Einschätzung wiederholte er Anfang 2016. «Ihre menschenverachtende Einstellung findet (wenn auch selten) ihren Ausdruck in körperlicher Gewalt. Waffen kommen dabei allerdings nur sehr vereinzelt zum Einsatz, auch Brandanschläge sind selten.» Der NDB geht davon aus, dass in der Szene «vielfach grössere Sammlungen funktionstüchtiger Waffen bestehen».

Wie sind die Rechtsextremen in der Schweiz organisiert?

Am bekanntesten sind die Skinheadgruppierungen «Blood&Honour» und Hammerskins, die international organisiert sind. Sie werden vom NDB beobachtet. Die Partei national orientierter Schweizer (Pnos) bildet den politischen Arm.

Was haben Konzerte mit Rechtsextremismus zu tun?

Die Schweizer Gesellschaft lehnt rechtsextremes Gedankengut ab, wie der Nachrichtendienst in seinem Lagebericht 2016 schreibt. Deshalb sei es für Rechtsextreme schwierig, Versammlungsorte zu finden. Veranstaltungen, dazu zählen auch die Konzerte vom Samstag in Unterwasser oder vom nächsten Wochenende irgendwo in der Schweiz, werden deshalb «unter Angabe eines unverfänglichen Grundes gemietet», so der NDB. Und wie in Unterwasser passiert, wird der Ort bis kurz vor Veranstaltungsstart selbst für die Szene geheim gehalten. Musik und Konzerte sind eine Möglichkeit, rechtsextremes Gedankengut zu verbreiten.

Darf man alles sagen – oder singen?

Nein, und deshalb hat die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus gestern Strafanzeige gegen die Veranstalter des Rechtsrock-Konzerts in Unterwasser und gegen die Bands eingereicht – wegen Verletzung der Rassismus-Strafnorm. Die Texte der Bands sind teilweise verboten.