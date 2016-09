Nach dem Fall des Unia-Regioleiters Roman Burger war die Häme bei den Konkurrenzgewerkschaften gross. Ein Zürcher VPOD-Sekretär schrieb auf Facebook, der Fall sei zu erwarten gewesen.

Dem widerspricht nun die oberste Gewerkschafterin im öffentlichen Dienst. «Sexuelle Belästigung kann an jedem Arbeitsplatz vorkommen, ob in einer Gewerkschaft, einer Bank oder in einer Zeitung», sagt Katharina Prelicz-Huber in der aktuellen «Schweiz am Sonntag».