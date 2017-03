Nichts ging mehr in Richtung Luzern. Die Cisalpino-Entgleisung verunmöglichte jeglichen Zugverkehr in die Innerschweizer Metropole. Das soziale Netz zeigte in der Not sein schönstes Gesicht – Twitter wurde innert Kürze zur Mitfahrbörse. Etliche Personen suchten über das Portal unter dem Hashtag #MitfahrenLuzern eine Möglichkeit, ihr Ziel doch noch zu erreichen. Dabei gab es aussergewöhnliche Angebote und die Aktion weitete sich zu politischen Forderungen aus.

Einmalige Möglichkeit: Der Olympiasieger vom Leichtgewichtsvierer in Rio Mario Gyr bot gestern drei Plätze in seinem Auto an: