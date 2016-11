Über grosse Brocken einig

Eine Mehrheit will die Beziehung zur EU partout nicht gefährden und also auch das Personenfreizügigkeitsabkommen (FZA) nicht verletzen. Der Spielraum ist relativ klein, die Parteien sind sich auch weitgehend einig. Etwa darüber, dass zunächst das inländische Arbeitskräftepotenzial besser auszuschöpfen sei – etwa über eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zweitens sollen mögliche Massnahmen nur für kleine Personengruppen und vorübergehend gelten: für Arbeitskräfte aus EU- und Efta-Staaten, die eine Stelle in einer Branche oder einem Kanton suchen, wo relativ hohe Arbeitslosigkeit herrscht.

FDP-Ständerat Philipp Müller (AG) sagt dazu: «Es macht wenig Sinn, Vorschriften in Bereichen zu erlassen, wo bereits heute Fachkräfte mangeln.» Er und seine Partei setzen sich gemeinsam mit SP und Grünen für niederschwellige Massnahmen ein. Sie wollen jeden Konflikt mit der EU vermeiden. Die CVP will hingegen, dass die Schweiz selbstbewusster auftritt und ohne Absprache mit der EU Massnahmen ergreift, falls die Zuwanderung «schwerwiegende wirtschaftliche oder soziale Probleme» verursacht. Dass die EU diskriminierenden Massnahmen unbeeindruckt zuschaut, ist ungewiss. CVP-Ständerat Pirmin Bischof (SO) sprach von einem «Graubereich» im FZA.