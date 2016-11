In der Umsetzung der Zuwanderungsinitiative steht die heisse Phase kurz bevor: Am 16. Dezember muss das Parlament das Gesetz verabschiedet haben, sonst verpasst es die Frist, welche die SVP in der Initiative festgelegt hat. Das heisst, National- und Ständerat müssen sich in der Wintersession einig werden.

Eine Lösung zeichnet sich ab. Die Mehrheit in beiden Kammern favorisiert eine Meldepflicht für offene Stellen. Arbeitgeber sollen eher arbeitslose Inländer einstellen als Ausländer im Ausland rekrutieren.

Die Wende

Die grosse Unbekannte in der Diskussion: Wie wird die EU darauf reagieren? Wiederholt haben deren Vertreter darauf hingewiesen, dass die Personenfreizügigkeit durch ein neues Gesetz nicht verletzt werden dürfe, dass EU-Bürger auf dem Schweizer Arbeitsmarkt nicht diskriminiert werden dürften.

An der Frage, wie weit die Schweiz diesen Spielraum ausreizen darf, scheiden sich die Geister. CVP und FDP sowie die Wirtschaftsverbände streiten darüber. Eine Mehrheit im Parlament will die EU nicht unnötig reizen und verhindern, dass dadurch die Bilateralen Verträge gefährdet würden. Gleichwohl stimmten die Signale seitens der EU bisher wenig zuversichtlich. So sickerte nach ersten konkreten Entscheiden im Nationalrat im September eine Beurteilung von EU-Juristen zum «Inländervorrang light» an die Öffentlichkeit. Der Tenor: Die EU halte sogar den «light»-Vorschlag für problematisch und werde ihn nicht akzeptieren.