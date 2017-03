Alle Augen richten sich auf den Bergführer. Kommt es auf einer von ihm geführten Tour zu einem Unglück, so hat er die Verhältnisse am Berg falsch eingeschätzt respektive eine falsche Routenwahl getroffen. Die Frage aber stellt sich: Konnte er anhand des Lawinenbulletins, seiner Beobachtungen von Wetter und Verhältnissen am Berg in den Tagen vor der Tour und auf der Tour selbst das Risiko überhaupt richtig einschätzen? Sprich: Hat er sorgfältig oder – strafrechtlich relevant – fahrlässig gehandelt? Auf null lässt sich das Risiko nie minimieren, sei es im Strassenverkehr oder eben in den Bergen beim Tourenskifahren. Das Problem: Bergführer können fast nur Lernen aus positiven Erfahrungen. Sie gehen eins ums andere Mal auf Skitour, kehren nach Hause zurück, glücklich darüber, dass alles gut gegangen ist. Doch gerät ein Hang nicht ins Rutschen, so heisst das nicht, dass der Bergführer nicht bloss haarscharf am Unglück vorbeigeschrammt ist.