Die Politik hat diese Forderung gehört. Der Baselbieter SP-Ständerat Claude Janiak hat einen Vorstoss eingereicht, welcher die Einführung einer Kronzeugenregelung in der Schweiz verlangt. Die Forderung ist breit abgestützt: 18 Ständeräte aus allen Parteien haben die Motion unterzeichnet.

Die Kritik

«Die Diskussion um Kronzeugen muss geführt werden», sagt Janiak. Für ihn zeigen die Mafia-Fälle in der Schweiz, dass die Mittel der Strafverfolgungsbehörden nicht ausreichen. «Selbst mit dem revidierten Büpf stossen die Strafverfolger bei der Bekämpfung von mafiösen und terroristischen Strukturen an Grenzen», sagt Janiak. Mit der Revision des Büpf – dem Bundesgesetzes über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs – hat das Parlament die Überwachung in Strafverfahren den technologischen Entwicklungen angepasst. So dürfen Strafverfolger neu beispielsweise Trojaner in Computer einschleusen, um Telefongespräche via Internet zu überwachen. Gemäss Janiak liegen die Strafverfolger aber trotz den Anpassungen bereits wieder einen Schritt zurück. Das Gesetz kann mit den technologischen Entwicklungen kaum mithalten. Die Verbindung moderner Technologien und globaler Vernetzung führt zu ungleicheren Spiessen zwischen Kriminellen und Strafverfolgern.

Allerdings: Kronzeugenregelungen sind der hiesigen Rechtsordnung fremd. Gemäss Felix Bommer, Strafrechtsprofessor an der Universität Luzern, steht die Lehre solch einer Regelung eher skeptisch gegenüber. Einerseits, wegen des Verstosses gegen die Rechtsgleichheit. Die Schuldigen werden ungleich behandelt, wenn einer durch seine Aussagen die Bestrafung mildern kann. Andererseits sei die Regelung wegen falscher Anreize heikel: «Die Gefahr besteht, dass sich Täter mit unwahren Aussagen die Straffreiheit ‹erschwatzen›», sagt Bommer. Wenn die Behörden zu wenig hinter mafiöse Strukturen sähen, sei es schwierig, den Wahrheitsgehalt zu messen.

Ständerat Janiak kennt diese Kritik. Er wendet jedoch ein, dass der Anwendungsbereich der Kronzeugenregelung sehr eingeschränkt wäre. Sie würde nur bei der Aufdeckung von mafiösen und terroristischen Organisationen angewendet: «Es geht um extreme Kriminalität», wischt Janiak rechtsstaatliche Bedenken weg.

Der grosse Unterschied

Schon heute kennt die Schweiz eine Art «kleinen Kronzeugenparagrafen». Ein Richter kann die Strafe mildern, wenn ein Täter sich bemüht, weitere Verbrechen seiner Organisation zu verhindern. Im Gegensatz zu einer richtigen Kronzeugenregelung kann dieser Täter aber nicht geschützt und mit einer neuen Identität versehen werden. Der wesentliche Unterschied besteht also darin, dass ein Kronzeuge in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden könnte. Verfechter dieser Regelung führen denn auch an, dass man Ausstiegswilligen eine Brücke bauen könnte, damit sie wegen ihren Aussagen nicht um ihre Sicherheit fürchten müssen.

Die Einführung eines Kronzeugen-Paragrafen stand in der Schweiz immer wieder zur Debatte. Politisch hatte das Anliegen aber nie eine Chance, es wurde immer als systemfremd angesehen. Angesichts neuer terroristischer Bedrohungslagen kommt nun aber ein Umdenken in Gang, wie die breite Abstützung des Vorstosses von Janiak zeigt. Zudem kommt er just im richtigen Moment. Denn das Bundesamt für Justiz arbeitet ohnehin an schärferen Gesetzen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

Der Bundesrat will seine Vorschläge im ersten Semester 2017 in die Vernehmlassung schicken. Einfliessen werden dabei auch Vorschläge, welche eine Arbeitsgruppe unter der Ägide der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) erarbeitet hat. Diese fordert allerdings keine Kronzeugenregelung: «Aus Sicht der kantonalen Strafverfolgungsbehörden genügt die aktuelle Regelung für kollaborierende Angeschuldigte», sagt Benjamin Brägger, Sekretär der Strafrechtskommission der KKJPD. Hier zeigt sich ein Graben zwischen den Strafverfolgern der Kantone und des Bundes. Wer sich durchsetzt, wird sich schon bald zeigen. Die politische Diskussion ist auf alle Fälle lanciert.