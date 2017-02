Was ist denn der Grund für diesen Vertrauensverlust?

Die Präsenz der Wirtschaftsvertreter in der Öffentlichkeit war in letzter Zeit unzureichend. Wirtschaftsvertreter sollten präsenter sein in der öffentlichen Wahrnehmung und sich auch zu allgemeinen gesellschaftlichen Themen äussern. Nur so können sich die Leute mit den Exponenten der Wirtschaft identifizieren.

Also müsste sich die Schweiz ein Vorbild nehmen an Wirtschaftsvertretern wie Elon Musk (Tesla) oder Larry Page (Google/Alphabet), die sehr gerne zu verschiedensten Dingen öffentlich Stellung nehmen?

Es braucht vor allem den Willen, sich Zeit zu nehmen, um sich um politische Belangen zu kümmern. Ein einzelner Auftritt reicht dafür nicht. Man muss sich immer wieder äussern, sich immer wieder zeigen. Nur dadurch erreicht man die nötige Öffentlichkeitswirkung. Das wiederum ist natürlich ein Spannungsfeld, als Wirtschaftsführer zu wirken und sich gleichzeitig regelmässig für die Schweiz einzusetzen.

Gibt es dafür ein Schweizer Vorbild?

Mit Peter Spuhler (Anm.: Eigentümer Stadler Rail) haben wir sicher so jemanden, der sich als Unternehmer öffentlich klar positioniert. Vor 20 Jahren gab es noch viel mehr Beispiele wie Herrn Spuhler. Ihn müssten sich die heutigen Wirtschaftsführer wieder vermehrt zum Vorbild nehmen. Es muss ja nicht gleich ein politisches Mandat damit verbunden sein.