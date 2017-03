Das Kontrollschild wurde dem Unternehmer am Dienstag vom Walliser Staatsrat Oskar Freysinger persönlich übergeben. Der SVP-Politiker klebte das Kontrollschild auf ein grosses Kantonswappen, das der Unternehmer vorbereitet hatte.

Das Wappen wurde an eine fünf Meter hohe Stahlkonstruktion befestigt und am Strassenrand aufgestellt. Der Unternehmer protestiert mit dem Mahnmal gegen Pläne des Kantons, eine Salzsilo für den Strassenunterhalt im Winter in der Nachbarschaft zu seinem Betrieb zu errichten.

Seiner Ansicht nach gefährdet das Silo seinen Betrieb. Er zeigt sich nach eigenen Angaben bereit, das Schild dem Kanton kostenlos zurück zu geben, falls eine Lösung gefunden wird.