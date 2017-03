Einige aufgelistete Aktivitäten haben bereits stattgefunden. Etwa das Treffen

mit den Bündner Parlamentariern vom 7. März. Gleich drei Mitglieder der Gruppe «Trafögl» nahmen daran teil: de Weck, Heimgartner und Vieli. Es fand zu einem brisanten Zeitpunkt statt. Eben hatte SVP-Unternehmer Walter Frey dementiert, in Kaufpläne der Blick-Gruppe involviert zu sein.

De Weck habe an jenem Abend gesagt, er wisse «aus einer sehr verlässlichen Quelle», dass Herr Frey dieses Angebot gemacht habe, bestätigt SVP-Nationalrat Heinz Brand, der an jenem Treffen teilgenommen hat. «Es entstand der Eindruck, dass er eine Quelle hat, die ihn in einer Art unterrichtet hatte, dass es keine Zweifel über dieses Angebot gab.»

Das Papier verdeutlicht, dass die SRG für ihren Kampf gegen «No Billag» sämtliche denkbaren Stakeholder – auf Deutsch: Anspruchsgruppen – involviert. Das beginnt bei der Politik (Bundesrat, Kantonsregierungen, Parlament, Parteien), geht über die Wirtschaft (Economiesuisse, Schweiz Tourismus, Konsumentenschutz, Bauernverband etc.), Sport (Swiss Olympic, Swiss Ski, SFV, Swiss Tennis, Schwingerverband), Kultur und Medien.