Aller Anfang ist schwer. Und manchmal reichlich undankbar. Noch hat Anne Dardelet, Vorsteherin der Genfer Sektion der Bewegung «En Marche», nicht mal mit der Arbeit begonnen, schon schreit ihr ein Passant zu: «Ihr elenden Idioten! Wo glaubt ihr eigentlich zu sein?»

Was den älteren Herrn sichtlich enerviert, ist das zeitungsgrosse Plakat mit dem Konterfei von Emmanuel Macron, das Anne soeben an die Wand geklebt hat. Im Bahnhof Genf, mitten in der Fussgängerpassage. Gleich wird sie für den aussichtsreichen Kandidaten der französischen Präsidentschaftswahlen auch noch Broschüren verteilen. Ein Glück für den Kreislauf des Mannes, dass er schon weitergegangen ist.

Ausländische Politpropaganda auf Schweizer Boden? Spätestens seit den Querelen rund um die türkische Verfassungsabstimmung ist das kein Fremdwort mehr. Im Gegensatz zu den Besuchen von hohen türkischen Offiziellen verschwindet der französische Wahlkampf aber gerade in der Deutschschweiz weitgehend vom Radar der Öffentlichkeit.

Dabei findet er in diesen Tagen besonders ausgeprägt statt – in eineinhalb Wochen wird schliesslich gewählt. Der Grund dafür ist simpel: In keinem anderen Land der Welt leben so viele Auslandfranzosen wie in der Schweiz. Und die meisten von ihnen dürfen hierzulande ihre Stimme abgeben.

Gemäss Angaben der französischen Botschaft sind 179 743 Personen im entsprechenden Wahlregister eingetragen. Ihnen stehen am Wahltag nicht weniger als 90 Urnen zur Verfügung – in Konsulaten, französischen Schulen oder Hotels.

Auf die Strategie kommt es an

Der Aktivismus kommt nicht von ungefähr. «Die Stimmen der Franzosen in der Schweiz könnten entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Präsidentschaftswahlen haben», sagt Anne und stülpt sich ein graues «En Marche»-Shirt über die Bluse. Im Alltag ist sie Juristin, in der Freizeit macht sie Werbung für Macron.

So wie heute am Bahnhof Genf – was natürlich kein Zufall ist. Um 17.41 Uhr fährt ein TGV nach Paris, die meisten Passagiere haben wohl einen französischen Pass. Also fangen Anne und ihre Mitstreiterin diese in der Unterführung ab, drücken ihnen eine Broschüre mit den Wahlversprechungen Macrons in die Hand und wünschen eine gute Reise.

Nicht wenige der «Beschenkten» reagieren reichlich irritiert. «Ich hätte nicht damit gerechnet, auch noch hier mit Material eingedeckt zu werden», sagt Virginie Syn, die gerade auf Durchreise ist. Ihre Stimme hätte sie ohnehin Macron gegeben. «Insofern war das jetzt vergebliche Liebesmüh», sagt sie und lacht.