«Früher hatten wir in Bezug auf die Südanschlüsse der Neat mit Italien immer viele Dokumente und Vereinbarungen», sagte Doris Leuthard gestern in Rom. «Dank meinem Amtskollegen Graziano Delrio haben wir heute auch konkrete Resultate», bilanzierte die Schweizer Verkehrsministerin nach einem Treffen mit ihrem italienischen Pendant. Alsdann liess sich die Vorsteherin des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation gar zur Aussage hinreissen, sie hoffe, Delrio möge noch «möglichst viele Jahre im Amt bleiben».

Im Zusammenhang mit dem EU-Korridor von Rotterdam nach Genua, dessen Herzstück der Gotthard-Basistunnel bildet, bestehen in Italien in der Tat zahlreiche Baustellen. Aus Schweizer Sicht zentral ist vor allem der Ausbau der Anschlussstrecken über Domodossola, Luino und Chiasso zu den Terminals in Norditalien – sowie die Terminals als solche. Diverse Projekte werden von der Schweiz denn auch mitfinanziert. Hinzu kommt auf italienischer Seite – eine Milliardeninvestition – die Neubaustrecke durch das ligurische Küstengebirge von Tortona zum Hafen von Genua, der sogenannte «Terzo Valico». Die doppelspurige Hochgeschwindigkeitsstrecke ist 53 Kilometer lang; 37 Kilometer davon verlaufen in Tunnels. Die Eröffnung ist für 2021 vorgesehen.