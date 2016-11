Zeitforscher sagen, tatsächlich habe jeder Mensch einen eigenen Chronotypen. Diese innere Uhr zeigt nicht an, wann es mit uns zu Ende geht, sondern wie wir zeitlich schwingen zwischen Wach- und Schlafzustand. Im Gros ticken wir ähnlich. So gilt etwa für die allermeisten, dass acht Stunden Schlaf absolut notwendig wären. Aber gleich laufen alle inneren Uhren eben nie.

Mein Chronotyp erschien nach einigen Tagen Schlaflabor in unmissverständlicher Querulanz: Der wacht um fünf Uhr nachmittags auf, ist die ganze Nacht wach und geht beim Sang der Lerchen schlafen. Dann, wenn das tüchtige Land aufsteht, um mörderisch rüstig das Bruttosozialprodukt zu steigern. «Ja», sagte der Zeitforscher, «die Mehrheit in unserem Land gehört zu den frühen Chronotypen.

Sie als Nachteule leben in einer extremen Diktatur. Und zwar hoffnungslos. Chronotypen wie Sie lebten zuletzt in Versailles glänzend, als Salonlöwen.» Ich wachte auf und verstand: die Schulzeit (Start 7 Uhr) – eine einzige Marter. Das Militär (Tagwacht um fünf ist Soldatentugend!) – die Hölle. Das Berufsleben – ein Martyrium. Der Wissenschafter lächelte: «Ja, in der modernen Gesellschaft sind Sie verloren. Auch wenn es keine wahren Zeiten gibt, um wahre Leistung zu zeigen; Sie sind nur in der Minderheit.»

Nun, Schwager Chronos, lass wenigstens etwas Gnade walten unter den Schülern von heute – lass sie schlafen! Müssen bis spät nachts daddeln, chatten, googeln. Und nach Kurzschlaf bereits wieder Physik und Mathe ordnen? Ein Stündchen später zur Schule, meinetwegen auch zur Arbeit – das macht aus Schweizer Chrono-Alpöhis noch lange nicht französische Salonaffen!

Kontra von Christoph Bopp: «Das Pendelgedränge auf 24 Stunden ausdehnen? – Nein!»

Allen sei alles, was da Gutes resultiert, von Herzen gegönnt. Den Schülern der Schlaf, ihren Paukern die dadurch vergrösserte Aufmerksamkeit ihrer Eleven, den Pendlern

die freie Fahrt und den Zügen die Entlastung. Aber mehr als «Pflästerlipolitik» wird das ja auch nicht sein. Im Sinne des Transports «die Spitze brechen»?